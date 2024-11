Monetizar e doar: corintianos usam TikTok para ajudar na vaquinha da Arena

Do UOL, em São Paulo

A vaquinha para quitação da Neo Química Arena já arrecadou mais de 1% do total de R$ 700 milhões em apenas 24 horas, e alguns torcedores do Corinthians já buscam meios alternativos para ajudar no andamento do projeto.

O que aconteceu

O TikTok virou opção para arrecadar dinheiro. A rede social transfere pequenas quantias a participantes do programa "Recompensas do Criador".

Vários corintianos passaram a usar o app para produção de vídeos com um único objetivo: engajar outros torcedores do clube e lucrar a partir de comentários, curtidas, tempo no conteúdo e compartilhamento. A ideia ganhou corpo nesta sexta (29).

A meta é usar o dinheiro proveniente do TikTok e doar para a iniciativa, que pretende arrecadar R$ 700 milhões em seis meses.

Os vídeos têm conteúdos diversos, desde uma simples foto da pessoa com a explicação da ideia até imagens de treinamento dos jogadores da equipe paulista.

A plataforma não divulga oficialmente os valores exatos pagos aos criadores, mas as quantias começam a ser enviadas a partir de mil visualizações — apenas para participantes do programa de recompensas.

Eu já fiz minha doação, mas não tenho muito dinheiro para colaborar. Queria ajudar mais e não sabia como fazer isso, até que pensei: 'meu TikTok é monetizado'. Não sou famosa e não tenho super engajamento, mas pensei: 'se eu conseguir US$ 1 (R$ 6) por dia nos próximos seis meses, dá quase R$ 1000 só de monetização'. Perto da dívida isso não é nada, mas na minha cabeça é muita coisa. É um dinheiro que eu não conseguiria tirar do meu bolso alanisccp

Veja alguns vídeos