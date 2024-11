Corinthians: Wendell reforçaria posição mais carente do time, diz Vitão

Olhando apenas para as questões dentro de campo, Wendell seria um ótimo reforço para o Corinthians, opinou Vitor Guedes na Live do clube, nesta sexta (29).

O UOL Esporte apurou que o clube alvinegro entrou na briga para contratar o lateral esquerdo do Porto, que também é alvo do São Paulo.

Não há dúvida que ele [Wendell] jogue e que as principais carências do Corinthians são as laterais. [...] Seria um ótimo reforço analisando apenas a questão campo. Agora, tem a questão de idade e valores. Nunca gosto de falar se é bom reforço sem saber quanto vai pagar e por quanto tempo.

Vitor Guedes

Corinthians: Desespero dos 'antis' já faz vaquinha valer a pena, diz Vitão

A vaquinha da Gaviões da Fiel para quitar o estádio já pode ser chamada de vitoriosa, mesmo sem atingir o principal objetivo, opinou Vitor Guedes.

São duas vitórias - a terceira seria a quitação. A primeira é que a torcida do Corinthians é diferenciada. [...] A outra vitória muito prazerosa para o corintiano é ver os 'antis' indignados, com o cotovelo ardendo. [...] Só de ver o desespero de gente indignada, já me dá prazer.

Vitor Guedes

