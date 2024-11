Corinthians: Sistema derruba mais de 30 sites falsos de vaquinha da Gaviões

A vaquinha da Gaviões da Fiel é um sucesso, mas os golpes preocupam. Em 24h, os torcedores doaram R$ 7,4 milhões, enquanto cerca de 36 sites falsos — que clonavam o oficial — foram derrubados por um sistema de segurança.

O que aconteceu

O Corinthians e a torcida organizada se esforçam para conter as tentativas de enganar o torcedor, que está disposto a doar para a quitação da Neo Química Arena. Além da forte campanha de conscientização, a preocupação é com a fiscalização.

Por isso, com o início da campanha, clube faz um rastreamento intenso dos sites falsos que estão sendo criados. O sistema de segurança identifica as URLs clonadas, que copiam todo o layout e design do original, mas apontam para outra conta Pix.

Foram identificados mais de 30 sites, e já foram derrubados mais de 30 sites pela Gaviões e pelo Corinthians, nessa parceria com essa uma empresa que faz esse monitoramento. Então, fica também a nossa recomendação de não acessar uma URL ou um site qualquer.

Edmilson Maleski, CEO da Uappi, plataforma criadora do site "Doe Arena Corinthians"

O clube tem publicado constantemente a URL oficial e mensagens de alerta por meio das redes sociais. Há relatos de torcedores que caíram em golpes logo no primeiro dia de doações.

Plataforma busca a 'melhor experiência' para a vaquinha

Na noite da última quarta-feira (27), o site das doações passou por instabilidades nas primeiras horas após o lançamento. Isso aconteceu devido ao grande fluxo de acessos, que foi muito maior do que o estimado pela plataforma e pela uniformizada, que era de 1 milhão em 24 horas.

Como corintiano, eu imaginaria que poderia ser algo nesse sentido. Pelo poder que a torcida tem, eu sabia que poderia ser algo [grande] assim. Mas, falando em números, a gente tinha um número vindo da própria Gaviões, que é um número estimado. Como era algo que nunca foi feito, a expectativa era de um milhão de acessos num primeiro dia. No entanto, a gente chegou a a ter mais de 1 milhão de acessos nos primeiros 10 minutos. A gente chegou a ter 2 milhões de acessos, simultâneos, logo após os primeiros 10 minutos do lançamento.

Edmilson Maleski

Depois do aprendizado, a plataforma criou uma fila de espera para a entrada na URL. O modelo é semelhante aos encontrados em sites de venda de ingressos de shows.

A gente ultrapassou muito os números, o que é um ponto positivo, vamos dizer assim, que superou muito a expectativa, o triplo do que a gente imaginava. Agora, a gente está trabalhando bastante para que esse volume, como ele não diminuiu desde as 19h10 de quarta até agora — de madrugada a gente tinha fila ali para entrar no site —, então a gente entende que tem que se preparar um nível acima. A gente já está fazendo isso para gerar uma experiência melhor ao torcedor.

Doador 01

Por ser parte da execução do projeto, Edmilson não perdeu a oportunidade de abraçar o seu lado torcedor e foi o doador 01 da campanha. Com o certificado em mãos — que já foi impresso —, o CEO da Uappi pretende enquadrar a prova de que ajudou com R$ 100 para a quitação da Arena. Ele também está orgulhoso com o fato de que terá o nome estampado em uma das paredes do estádio.