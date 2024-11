Corinthians faz acordo com Balbuena e ficará livre do transfer ban

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians costurou um acordo com o zagueiro Balbuena, que atuou pelo clube até 2023, para encerrar a punição do transfer ban dada pela Fifa.

O que aconteceu

O clube quitou um valor total que ultrapassa R$ 6 milhões em direitos de imagem. A informação inicial foi divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo UOL.

Diante do pagamento, o Corinthians se livrará do transfer ban aplicado pela Fifa — o alvinegro está impedido de registrar novos jogadores diante da pendência com o paraguaio.

A dívida somava R$ 1,9 milhão para o Balbuena e R$ 4,3 milhões para a The General Sports Ltda, empresa da qual o jogador é sócio.

O zagueiro, que hoje atua pelo Dínamo Moscou, teve duas passagens defendendo o Corinthians: a primeira durou entre 2016 a 2018 e ficou marcada por títulos, enquanto a segunda, menos marcante, começou em 2022 e acabou no ano seguinte.