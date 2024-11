Corinthians anuncia ação para organizar pagamentos a credores e execuções judiciais

O Corinthians informou na tarde desta sexta-feira que entrou com uma ação judicial junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, com o objetivo de organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais.

De acordo com o clube, a ação visa organizar o fluxo e a ordem de pagamentos, para que todos que estejam envolvidos com dívidas com o clube possam receber, sem que o Corinthians tenha suas contas bloqueadas de forma sucessiva.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Após a entrada da ação, denominada de Regime Centralizado de Execuções, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido de centralização do Corinthians, encaminhando o processo para uma das varas especializadas na 1ª instância.

O Corinthians está tendo a ajuda da Mubarak Advogados e da Mandel Advocacia, assim como o auxílio dos próprios advogados do Conselho Deliberativo do clube. O presidente do Timão, Augusto Melo, e o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, que batalham nos bastidores por conta do processo de impeachment do mandatário alvinegro, também participam da ação.

Por fim, em nota, o Corinthians reforçou seu compromisso com o pagamento de todos os seus credores, reafirmando estar passando por um processo de reorganização financeira e jurídica.

Veja a nota completa divulgada pelo Corinthians nesta sexta-feira:

"Corinthians busca centralização de execuções judiciais e a organização de pagamentos.

Objetivo será organizar as ordens de pagamentos dos credores.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que entrou, junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, com uma ação judicial denominada Regime Centralizado de Execuções.

O objetivo da medida é organizar o fluxo e a ordem de pagamentos dos credores, justamente para que todos possam receber, sem que ocorram bloqueios sucessivos nas contas bancárias do Clube.

O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido da centralização, e encaminhou o processo para uma das varas especializadas na 1ª instancia.

O Corinthians reafirma o seu compromisso com o pagamento de todos os credores, bem como com a sua reorganização jurídico, financeira, administrativa, inclusive reorganizando o seu orçamento e o controle de gastos.

Na iniciativa o Clube conta com a atuação da Mubarak Advogados e Mandel Advocacia, bem como o apoio de Advogados membros do Conselho Deliberativo, das Diretorias de Negócios Jurídicos e Financeira, do Presidente da Diretoria e do Presidente do Conselho Deliberativo"