Com visita de torcedor, Cruzeiro segue preparação para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro deu continuidade à preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz comandou a penúltima atividade antes do confronto, na Toca da Raposa II.

Antes da atividade, o elenco recebeu o torcedor Gui, portador de Distrofia Muscular de Duchenne. Além de falar com os jogadores, o jovem conversou com o presidente Pedrinho e conheceu a estrutura da Toca.

A Toca da Raposa 2 recebeu uma visita especial do pequeno Gui, que é portador de Distrofia Muscular de Duchenne. Ele conheceu toda nossa estrutura, bateu um papo com o presidente Pedrinho, comissão e atletas! ? Foi um prazer recebê-lo! Estamos na torcida para sua cura e... pic.twitter.com/K783PuMGoi ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) November 29, 2024

O duelo contra o Bragantino é importante para o Cabuloso se manter na luta por vaga na Libertadores. Atualmente em sétimo lugar, com 48 pontos, o Cruzeiro só depende de si para se classificar à competição continental. Bahia e Corinthians são os adversários mais próximos, com 47 unidades, mas precisam de um tropeço do time mineiro para assumirem a posição.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz contará com os retornos de Kaiki e Ramiro, suspensos contra o Grêmio. Kaio Jorge, Matheus Henrique e Dinenno, que foram desfalques por lesão, seguem no departamento médico.

11 nomes do elenco da Raposa devem tomar cuidado com os cartões amarelos na partida contra o clube paulista. Barreal, Cássio, Villalba, Lucas Silva, Marlon, Peralta, Rafa Silva, Vitinho, Walace, Zé Ivaldo e o técnico Fernando Diniz estão pendurados e, caso sejam punidos com amarelo, ficarão de fora do jogo contra o Palmeiras.

O elenco celeste ainda fará um último treino na manhã deste sábado antes de viajar para São Paulo. Cruzeiro e Red Bull Bragantino se enfrentam no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.