Com mais 3 jogos, dupla do São Paulo ainda briga por artilharia do Brasileirão

Lucas e Luciano querem aproveitar os últimos três jogos do Campeonato Brasileiro para, quem sabe, conquistarem a artilharia da competição. Com dez gols anotados no torneio, ambos estão a apenas dois de Estêvão, do Palmeiras, atual líder do ranking.

Os são-paulinos ainda têm certa vantagem sobre o rival palmeirense pelo fato de a equipe alviverde já ter entrado em campo pela 36ª rodada do Brasileirão. Ou seja, para Estêvão restam apenas dois jogos, enquanto Lucas e Luciano ainda possuem três partidas a serem disputadas.

Luciano é o artilheiro do São Paulo não só no Campeonato Brasileiro, mas em toda a temporada. O camisa 10 soma 17 gols pelo clube em 2024. Lucas, e Calleri, ambos com 14 tentos, fecham o "pódio tricolor".

Embora tenha balançado menos as redes em comparação com Luciano no acumulado do ano inteiro, Lucas possui mais participações em gols, já que também soma nove assistências, liderando o quesito ao lado de Wellington Rato.

Além de Luciano e Lucas, Hulk, do Atlético-MG, e Wesley, do Internacional, também já marcaram dez gols neste Brasileirão. Alerrandro, do Vitória, Raphael Veiga, do Palmeiras, Yuri Alberto, do Corinthians, e Pedro, do Flamengo, balançaram as redes 11 vezes. Estêvão figura na ponta, com 12 tentos.