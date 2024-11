Com Bastos como dúvida, Botafogo fecha preparação para a final da Libertadores; veja provável time

O Botafogo está pronto para a grande final da Copa Libertadores 2024. Na manhã desta sexta-feira, já em solo argentino, o Glorioso finalizou a preparação para a decisão do torneio continental contra o Atlético-MG. A bola rola neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, na Argentina.

No CT do Tigre, em Buenos Aires, o técnico Artur Jorge comandou o último treino do Botafogo antes da grande decisão e ajustou os últimos detalhes. A atividade contou com a presença de John Textor, dono da SAF do clube, que acompanhou os preparativos.

Para a decisão, o Botafogo tem uma grande dúvida. O zagueiro Bastos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na vitória sobre o Palmeiras, na última terça-feira, e não deve ter condições de jogo. Já Mateo Ponte, que recebeu cartão vermelho na partida de volta da semifinal, será ausência por suspensão.

Alexander Barboza, por outro lado, está apto fisicamente após ter sentido dores no duelo contra o Palmeiras e vai para o jogo. Caso Bastos não reúna condições físicas, Adryelson deve ser o substituto do angolano na busca pela Glória Eterna.

RUMO À GRANDE FINAL! ??? O Botafogo segue firme na preparação para a decisão da Libertadores e ajusta os últimos detalhes! ??? #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/goepCppUoO ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 29, 2024

Assim, uma provável escalação do Botafogo tem: John, Vitinho, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino.

Após o treino desta sexta-feira, os jogadores do Botafogo visitaram o Monumental de Núñez, palco da final, para um reconhecimento do gramado.

O Botafogo vai em busca do título inédito da Copa Libertadores, já que nunca venceu a competição. Do outro lado, o Atlético-MG quer o bicampeonato - a primeira e única vez que ergueu a taça foi em 2013.