Botafoguenses viajam mais de 4 mil km de ônibus e sem ingresso da final

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Torcedores do Botafogo se mobilizam nos diversos cantos do país pela final da Libertadores. A única excursão a sair da região norte do país vai partir de Porto Velho, capital de Rondônia, e alguns integrantes vão chegar a Buenos Aires, na Argentina, ainda sem ingresso para o duelo que pode colocar o Alvinegro no topo da América.

O que aconteceu

A iniciativa da caravana partiu de um grupo formado cinco por torcedores. Logo após o Botafogo eliminar o Peñarol, do Uruguai, nas semifinais, eles contrataram um ônibus de 58 lugares. Vavá Maia, Gabriel Brasil, Afonso Araújo, Lourimar Filho e Renato Milomes estão à frente do projeto.

Alvinegros do Amazonas, Acre, Mato Grosso e Goiás entraram em contato — a excursão vai passar pelos dois últimos locais. A viagem começou no dia 25 de novembro, cinco dias antes da decisão continental.

Os organizadores estimam que a viagem vai percorrer cerca de 4,5 mil quilômetros. Vão ser três dias na estrada, em percurso direto.

A ideia é uma viagem direta, com paradas rápidas para café, almoço e jantar, além de descansos dos motoristas e verificação do ônibus. Queremos chegar com certa antecedência em relação ao dia da final.

Vavá Maia

Até o momento, 40 alvinegros aderiram à caravana e 10 deles, inicialmente, vão viajar sem entrada do jogo. A torcida do Botafogo esgotou a carga de ingressos para o setor destinado aos alvinegros cariocas em apenas dois dias. Foram reservadas 22 mil entradas.

A nossa maior dificuldade, neste momento, não é nem a distância, e sim a compra dos ingressos. Alguns não conseguiram e ainda estão atrás. Houve um segundo momento de abertura de venda de ingresso, mas com preços muito elevados, fora da nossa realidade, infelizmente. Estamos indo sem apoio ou suporte algum, mas esperamos dar tudo certo.

Vavá Maia

O Glorioso está no top 5 de torcidas na região. Segundo pesquisa Quaest/CNN/Itatiaia divulgada em maio, o Botafogo ocupa a quarta colocação, com 2% dos torcedores, empatado com o São Paulo. Ainda de acordo com o levantamento, 90% dos torcedores da região torcem para clubes de outras áreas do país.