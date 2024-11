Black friday do futebol: confira jogadores em fim de contrato para 2025

O Mercado da Bola vai ficando cada vez mais agitado com a temporada caminhando para o fim. No clima da Black Friday, o UOL lista abaixo alguns jogadores cujos contratos se encerram neste ano e que devem ficar livres em 2025. O levantamento foi feito com dados da plataforma especializada Transfermarkt.

Jogadores em fim de contrato

Gabigol: O atacante de 28 anos está de saída do Flamengo após seis temporadas. Ele está apalavrado com o Cruzeiro, mas também recebeu proposta do Santos.

Oscar: O meia brasileiro não continuará em seu clube na China. Ex-seleção, ele está no futebol internacional desde 2012.

Matías Rojas: O ex-Corinthians assinou contrato de um ano com o Inter Miami, que vence em dezembro. O paraguaio de 29 anos não sabe se seguirá nos EUA. Será que volta ao futebol brasileiro?

Jordi Alba: O lateral espanhol também só tem vínculo com o time de Messi até dezembro, com opção de renovação. Aos 35 anos, o ex-Barcelona pode ficar sem clube.

Derlis González: O paraguaio vai para o seu último mês de contrato no Olimpia. Ex-Santos, o jogador de 30 anos tem passagem pelo futebol europeu.

Matheus Araújo e Caetano: A dupla de crias de Terrão está de saída do Corinthians. O meia de 22 anos e o zagueiro de 25 anos já procuram novos times para a próxima temporada.

Vitor Bueno: Ex-Santos e São Paulo, o contrato do meia com o Cerezo Osaka, do Japão, vence no fim de dezembro.

Manuel Lanzini: Após passagem pelo exterior, o meia-atacante argentino retornou para o futebol sul-americano em 2023, mas pode sair do River Plate. No Brasil, ele já esteve emprestado ao Fluminense em 2011, antes de estourar.