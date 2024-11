Artur Jorge é o quinto técnico europeu a chegar em uma final da Libertadores

O Botafogo tenta conquistar a Libertadores pela primeira vez em sua história. Para isso, o clube carioca confia no trabalho do técnico português Artur Jorge. O comandante é apenas o quinto treinador europeu que chega na final da competição continental.

Artur Jorge se junta a seus conterrâneos Jorge Jesus, campeão com o Flamengo, em 2019, e Abel Ferreira, bicampeão com o Palmeiras, em 2020 e 2021. Alcançaram também a final o húngaro Bela Guttman, vice-campeão com o Peñarol, em 1962, e o croata Mirko Jozic, campeão com o Colo-Colo, em 1991.

O comandante do Botafogo busca manter o bom desempenho dos técnicos portugueses, que nunca perderam uma final de Libertadores na história. Jesus e Abel marcaram seus nomes na história de Flamengo e Palmeiras, e Artur Jorge quer fazer o mesmo no Glorioso.

O treinador português foi contratado pelo Botafogo em abril deste ano. Ao todo, o comandante possui 29 vitórias, 14 empates e apenas oito derrotas em 51 jogos à frente do Fogão. Ele tem aproveitamento de 66% no clube carioca.

A decisão entre Atlético-MG e Botafogo está marcada para acontecer neste sábado, às 17h (de Brasília). As equipes se enfrentam no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital da Argentina.