Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto visita hospital e conversa com crianças e jovens com câncer

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, visitou nesta sexta-feira o Hospital GACC Vale do Paraíba e conversou com crianças e jovens que sofrem com o câncer. O atleta comentou a importância da visita para os pacientes.

"Estar presente aqui é de uma importância muito grande, não só para mim, mas para as crianças. Vir dar uma ajuda, uma energia, ver o sorriso dessas crianças. Sei que muitas pessoas com muita influencia também podem fazer isso para ajudar cada vez mais muitas crianças do nosso Brasil", disse Yuri Alberto.

O atacante tem sido exemplo dentro e fora dos campos. O camisa nove é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 27 gols marcados, sendo seis nos últimos cinco jogos que disputou.

Yuri Alberto e o Timão voltam a campo nesta sexta-feira, contra o Criciúma, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC, a partir das 19h30 (de Brasília).