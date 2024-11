Arena BRB Nilson Nelson ganha megaestrutura para receber o ITF Beach Tennis Finals em Brasília

Uma megaestrutura está sendo montada na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, para receber a primeira edição do ITF Beach Tennis Finals. O torneio será realizado de 3 a 7 de dezembro e contará com a participação das oito melhores duplas da temporada, no masculino e no feminino.

Pela primeira vez, um evento oficial da Federação Internacional de Tênis dessa magnitude será disputado em um ginásio coberto. Acostumada a receber eventos de outras modalidades, a Arena BRB Nilson Nelson também ganha, de forma inédita, uma quadra de areia, montada em menos de 24 horas. A capacidade do ginásio é de 12 mil pessoas.

A organização montou também uma área coberta de 2.400m², com uma segunda quadra com teto para a competição, com 1.000 lugares, além de uma para treino. O espaço também contempla cabines e estrutura de transmissão de TV na quadra 01, além de área de aquecimento anexa à quadra de treino para os atletas.

Para atender ao público, o Boulevard Monumental, de 1.200 m², contará com praça de alimentação, estandes de lojas com novidades do mercado, ativações, palco para meet and greet com os atletas, entre outras atrações.

"É uma estrutura de ponta que vai agradar e surpreender a todos que passarem pelo evento nesses próximos dias", avalia o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Em quadra, oito duplas masculinas e oito femininas, formadas por atletas do Brasil, Itália, França, Espanha, Venezuela e Rússia, irão brigar pelo inédito título da competição e disputar uma premiação recorde de mais de US$ 100 mil, a maior da modalidade até aqui. A organização do torneio também oferece aos atletas auxílio de passagem de US$ 300, hospedagem, alimentação e transfer.

Ao todo, mais de 120 pessoas diretas e cerca de 350 indiretas trabalham na produção do evento. Durante os cinco dias de competição, serão usadas 500 bolas, mais de 5.000 garrafas de água e 2.500 isotônicos.

Confira as duplas classificadas para o ITF Beach Tennis Finals:

Masculino

André Baran (BRA) / Michele Cappelletti (ITA)

MattiaSpoto (ITA) / Nicolas Gianotti (FRA)

Felipe Loch (BRA) / Antomi Ramos (ESP)

Giovanni Cariani (BRA) / Daniel Mola (BRA)

Leonardo Branco (BRA) / Allan Oliveira (BRA)

Mathieu Guegano (FRA) / Hugo Russo (BRA)

Diego Bollettinari (ITA) / Carlos Vigon (VEN)

Luca Andreolini (ITA) / Nikita Burmakin

Feminino

Rafaella Miiller (BRA) / Patricia Diaz (VEN)

Vitória Marchezini (BRA) / Sophia Chow (BRA)

Giulia Gasparri (ITA) / Ninny Valentini (ITA)

Flaminia Daina (ITA) / Nicole Nobile (ITA)

Sofia Cimatti (ITA) / Greta Giusti (ITA)

Veronica Casadei (ITA) / Ariadna Graell (ESP)

Eva Palos (ESP) / Raquel Iotte (BRA)

Graziele Silva (BRA) / Marcela Vita (BRA)

Ingressos gratuitos e para venda

A organização do evento criou vários formatos de ingressos para atender todo o público do Beach Tennis. Os ingressos das arquibancadas superiores da Arena BRB Nilson Nelson serão gratuitos. A retirada já está disponível pelo site www.bilheteriadigital.com.

Os ingressos para Cadeira Inferior e Cadeira de Quadra também já estão à venda no mesmo site.

De 3 a 6 de dezembro, os jogos começam às 13h (de Brasília) e se estendem até à noite com a última rodada começando às 20h. No sábado (7), acontecem as finais, a partir das 18h, com a decisão feminina, e às 20h, com a decisão masculina.