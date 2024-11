Após polêmica, Hulk responde pedido de desculpas de Luiz Henrique em véspera da final da Libertadores

Nesta sexta-feira, por meio de entrevista coletiva, Hulk respondeu algumas perguntas sobre a final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo, dentre elas o pedido de desculpas feito por Luiz Henrique, do clube carioca, após desentendimento entre os atletas em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no dia 20 de novembro.

"Sobre o Luiz Henrique, como eu falei, eu acho que tem muito talento sim, é um jogador que tem muita qualidade, é muito jovem, tem tudo para ser um craque. Acho que perdão a gente aprende a perdoar diariamente, até porque a gente erra diariamente também e a gente também quer o nosso perdão", declarou.

"Eu fui defender o clube, ele falou ali do nosso clube. Tá perdoado, que ele possa aprender e venha crescer como jogador e venha representar a gente muito bem na Seleção, que Deus abençoe a carreira dele", complementou.

Atlético-MG e Botafogo duelam neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez.

Relembre o desentendimento em questão

Após o apito final do empate por 0 a 0 entre Atlético-MG e Botafogo, pela 34ª rodada do Brasileirão, jogadores de ambas equipes entraram em confusão no Independência. Hulk, capitão do Galo, explicou o estopim da briga, desmentindo que teve início com Marlon Freitas, mas sim após uma fala de Luiz Henrique, atacante do Botafogo.

"O Luiz Henrique chegou para o nosso goleiro reserva, o Mendes, e falou que o nosso time era muito fraco, que é uma m****. E eu falei: 'Beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa', porque a gente vai lutar para ganhar. Como eu falei, o Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano, talvez a melhor temporada dele, mas está muito longe de ser craque ainda", afirmou Hulk.

O camisa sete do Atlético-MG também aconselhou o atacante do Botafogo a respeitar os adversários, citando que o jogador de apenas 23 anos precisa melhorar como pessoa para ser um craque dentro de campo.

"Eu acho que é humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou falar que um jogador ou um time é uma m****. A partir do momento que eu falo isso, estou faltando com respeito. Então, que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional e nunca falei isso. Ele tem tudo para ser um craque, mas primeiro precisa ser craque como pessoa", finalizou Hulk.