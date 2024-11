Força da torcida e estrelas: a estratégia da Gaviões para vaquinha da Arena

A vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena foi engajada não só pela torcida organizada. A iniciativa tem embaixadores que vão de celebridades de fora do futebol a jogadores dos atuais elencos do clube.

De atrizes a maior artilheiro

A campanha furou a bolha do futebol. Celebridades assumidamente corintianas se tornaram embaixadoras e aparecem na aba principal do site como incentivadores da vaquinha.

Estão entre os embaixadores: as atrizes Alessandra Negrini e Fernanda de Freitas, a apresentadora Sabrina Sato, os músicos Fernando Badauí [CPM 22], MC Hariel, Rappin' Hood e Rodrigo Mato Seco, o jornalista Benjamin Back e o influenciador Alfinete.

Ídolos do Corinthians também são embaixadores. Os ex-jogadores Neto e Basílio também aparecem na lista dos famosos que participam da campanha.

Jogadores dos atuais elencos do clube completam a lista. Maior artilheiro da Neo Química Arena [38 gols], Romero representa o time masculino, e Tamires, uma das referências do time feminino, encerra os embaixadores.

Engajamento e certificado a doadores

A campanha ganhou força entre os torcedores antes mesmo de ser oficializada pela Gaviões da Fiel. Diretores da torcida organizada fizeram reuniões com membros da Caixa Econômica Federal e com representantes do Corinthians para desenvolver a ideia e tiveram o apoio de corintianos.

O efeito foi sentido nas primeiras horas da campanha no ar. Segundo a Gaviões, R$ 1 milhão foi arrecadado após três horas da abertura da vaquinha no site www.doearenacorinthians.com.br.

A organizada afirmou que mais de 12 mil doadores participaram da campanha ao longo das primeiras horas. A meta é arrecadar R$ 700 milhões, valor aproximado da dívida que o Corinthians tem com a Caixa Econômica pela construção da Neo Química Arena.

Os doadores recebem algumas 'premiações': o nome em uma das abas do site e um certificado de "doação do seu amor pelo Timão".

A Fiel torcida certifica que [nome do doador] doou seu amor pelo Timão. Este certificado representa um pequeno gesto com valor imensurável e simboliza mais do que uma simples doação. Ele representa o amor incondicional, a união e o comprometimento de cada torcedor que, como você, faz parte desta história. Porque o Corinthians é mais que um time, e o corintiano é mais que um torcedor. Você escreveu o seu nome no coração do nosso estádio e contribuiu com o futuro do nosso Corinthians, da nossa torcida e da nossa casa. Obrigado por se juntar a nós nesse projeto tão importante para a quitação da Arena Corinthians. Certificado dado a doadores

Como funciona a vaquinha

O valor mínimo para doação é de R$ 10. Há opções rápidas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100, mas também é possível doar outro valor personalizado.

Após indicar o valor que deseja doar, o torcedor faz um breve cadastro e, depois, é direcionado ao pagamento.

A Gaviões e o Corinthians não têm acesso ao dinheiro. A chave PIX disponibilizada pertence à Caixa.