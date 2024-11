Corinthians: Diego Palacios trabalha parcialmente com elenco e evolui em recuperação

O lateral esquerdo Diego Palacios, do Corinthians, trabalhou parcialmente com o elenco na manhã desta quinta-feira (28), no CT Joaquim Grava. O equatoriano vem evoluindo em sua recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo.

O Timão também atualizou as situações do volante Maycon e do zagueiro Félix Torres. O primeiro, que sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi a campo com a equipe de preparação física, ainda como parte do tratamento. Já o defensor, que sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita, fez uma primeira corrida no gramado, mas segue sob os cuidados da equipe de fisioterapia.

No treino desta quinta, o técnico Ramón Díaz aproveitou o exercício tático para montar e orientar a equipe que enfrentará o Criciúma, no próximo sábado. O jogo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No campo, a comissão técnica aplicou uma atividade de posse de bola após o aquecimento e em seguida promoveu dois exercícios táticos visando o duelo diante do Criciúma. O primeiro foi posicional, aproveitando para instruir a equipe em diversas situações de jogo. O segundo foi um coletivo de enfrentamento.

O Timão enfrenta o Criciúma às 19h30 (de Brasília) deste sábado (30), no Estádio Heriberto Hülse. Na nona posição do Brasileiro com 47 pontos, o Alvinegro se encontra na briga por uma vaga para a próxima Copa Libertadores.