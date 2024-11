Técnico do Benfica barra saída de Rollheiser e frustra planos do Santos

Imagem: Nuno Branco/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

O Santos tentou nos últimos dias a contratação do meio-campista argentino Benjamín Rollheiser, do Benfica. Porém, apesar do interesse do Peixe, a negociação não deve acontecer neste momento.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o executivo de futebol do Santos, Alexandre Gallo, tratava da negociação diretamente com o agente que intermediou a venda do atacante Marcos Leonardo ao Benfica, em janeiro.

O dirigente do clube alvinegro tentou trazer Rollheiser, que tem tido poucos minutos no clube português. O Peixe fez uma oferta aos Encarnados, levada por este agente. Os lusitanos, a princípio, estavam dispostos a fazer negócio, mas o técnico da equipe, Bruno Lage, barrou a saída do jogador e frustrou os planos santistas.

O treinador do Benfica enxerga Rollheiser como um atleta de potencial, que pode dar retorno no futuro. O argentino, apesar de estar sendo pouco utilizado, está nos planos da comissão técnica para o próximo semestre.

O Santos, portanto, recebeu o retorno do Benfica de que a negociação não deve acontecer neste momento. O cenário, claro, pode ser alterado caso o comandante saia ou o clube contrate outro jogador que atenda as exigências de Bruno Lage. Mas, atualmente, as conversas esfriaram.

Benjamín Rollheiser, de 24 anos, foi revelado pelo River Plate e atuou no Estudiantes antes de chegar ao Benfica. Ele possui apenas 11 jogos disputados na atual temporada, quatro como titular, com um gol e uma assistência.

Sem o argentino, o Peixe deve voltar ao mercado para procurar reforços visando o ano de 2025. Em meio a busca por contratações, o clube ainda tenta definir o técnico da próxima temporada. O nome do português Luís Castro é o mais forte dentro da cúpula alvinegra.