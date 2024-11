Ganso, Almada, Cano e Messi são candidatos na seleção do The Best

A Fifa anunciou os jogadores candidatos à "seleção do ano", que será conhecida na cerimônia do The Best, ainda sem data marcada.

Veja detalhes

É a primeira vez em que "seleções do ano" (masculina e feminina) são colocadas no The Best. Para estas categorias, os votos serão divididos entre torcedores e um "painel de especialistas". A votação vai até o final da noite do próximo dia 10.

Ganso, Almada e James Rodríguez estão entre os 22 meio-campistas que fazem parte da categoria "Seleção Masculina". Eles fazem parte de um hall que também reúne nomes como Kroos, Bellingham e Valverde.

Cano também apareceu. O atacante do Fluminense foi colocado ao lado de estrelas como Messi, Haaland, Vini Jr, Mbappé e Cristiano Ronaldo entre os atacantes da temporada. A lista também tem o veterano Salomón Rondón, da Venezuela. Neymar ficou fora.

Na "Seleção Feminina", seis brasileiras surgem como opções: Lorena (goleira), Tarciane, Rafaelle Souza (defensoras), Gabi Portilho (meia), Adriana e Kerolin (atacantes). Marta ficou fora.