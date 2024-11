Textor vai ao encontro de torcida do Botafogo e causa alvoroço na Argentina

Dono da SAF do Botafogo, John Textor apareceu de surpresa no encontro de torcedores botafoguenses em Buenos Aires, na noite desta quinta-feira (28), e causou um grande alvoroço na região de Puerto Madero, ponto turístico da capital argentina. O time disputará, no sábado (30), a final da Libertadores contra o Atlético-MG

O que aconteceu

Textor desembarcou na tarde desta quinta-feira (28) na cidade. O norte-americano conta com um forte esquema de segurança.

A chegada repentina do empresário em Puerto Madero rapidamente agitou o local. Ele precisou ser escoltado até o restaurante "Rodizinho", onde centenas de botafoguenses ali estavam.

Uma sala isolada foi reservada para o executivo. Por lá, parou para jantar junto com seu estafe.

Muitos torcedores cantavam que "o papai chegou". As fotos e vídeos rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Textor deverá também fazer um tour por Buenos Aires nesta sexta-feira (29). No dia seguinte, o dono da SAF botafoguense estará presente na final da Libertadores, no estádio Monumental de Nuñez, às 17h, contra o Atlético-MG.