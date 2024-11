STJD tira interdição da Arena, e Galo pode cumprir portões fechados em casa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) derrubou a interdição da Arena MRV, estádio do Atlético-MG. A punição se deu diante das confusões na final da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Desta forma, o clube poderá pagar em casa a punição de jogos com portões fechados, aplicada em julgamento ocorrido em primeira instância, nesta quarta-feira (27).

O fim da interdição aconteceu na sessão desta quinta (28) do Pleno, que entendeu ser cabível o cumprimento de portões fechados na própria Arena MRV.

Nos dois últimos jogos do Atlético-MG como mandante, o Galo precisou levar as partidas para o Independência, também em Belo Horizonte.

Como fica a punição ao Atlético-MG

A punição em primeira instância, que passa a valer, então, é que o Atlético-MG cumpra seis jogos de punição ao todo.

Diante disso, os últimos três deles serão cumpridos com uma medida educativa: só com mulheres, crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais.

Os dois jogos já cumpridos com portões fechados são subtraídos da punição de seis jogos. Logo, o Galo só tem a cumprir com estádio completamente vazio o jogo da última rodada do Brasileirão, contra o Athletico, dia 8.

Os três jogos restantes da punição ficarão para a próxima competição nacional. Isso deve envolver a Copa do Brasil 2025, caso o clube não vá à Libertadores do ano que vem.

Se for à Libertadores, os primeiros jogos em casa por competições nacionais devem ser pelo Brasileirão, que começa em 29 de março.

Mas ainda é preciso esperar o desfecho do caso, como um todo, no próprio Pleno do STJD. A punição de seis jogos é em primeira instância e, portanto, passível de recurso. O Atlético-MG já disse que vai recorrer.