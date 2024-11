Ryan Francisco pode ser alternativa para pedido de Zubeldía ao São Paulo; entenda

O atacante Ryan Francisco pode ser uma alternativa barata da diretoria do São Paulo para atender a um pedido feito pelo técnico Luis Zubeldía já visando a temporada de 2025.

O treinador argentino expôs no último fim de semana seu desejo em contar com mais um centroavante no plantel, além de Calleri e André Silva, devido à saída de Juan para o Southampton.

A diretoria, que não irá dispor de um grande orçamento para contratações, não está disposta a investir em mais um centroavante, tendo como prioridades as chegadas de laterais e, quem sabe, um meio-campista.

Justamente por isso, Ryan Francisco surge como uma alternativa interessante para dar ao técnico Luis Zubeldía o que ele deseja. O jovem atualmente integra a equipe sub-20 e é a grande referência técnica da categoria.

Na atual temporada, Ryan Francisco disputou 50 jogos, marcou 36 gols e deu 11 assistências, números impressionantes para um jovem com 18 anos recém-completados.

No início de 2025, Ryan Francisco disputará sua segunda Copinha pelo São Paulo. Dependendo do seu desempenho na competição, o atacante tem grandes chances de passar a treinar de forma fixa com o elenco profissional do Tricolor no CT da Barra Funda e suprir a carência detectada por Zubeldía em seu plantel.