Rochet fala sobre chances de título do Inter no Brasileirão e elogia o trabalho de Roger Machado

Oito pontos atrás do Botafogo e com três jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, o Internacional segue sonhando com o título. O uruguaio Sergio Rochet, goleiro do Colorado, falou sobre essa possibilidade e garantiu que a equipe segue focada em conquistar as vitórias necessárias.

"Faz tempo que estamos pensando no título do Brasileirão. Olhamos a tabela, os jogos paralelos, nós somos iguais aos torcedores. Mas temos que fazer a nossa parte, que é ganhar os jogos que faltam. Temos pressão todo dia. Se estivéssemos relaxados, não teríamos 16 jogos sem perder. Isso foi o que nos trouxe a chance de brigar pelo título. Queremos ganhar, ganhar e ganhar. É difícil, mas a matemática nos coloca na briga", disse Sergio Rochet nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

O Internacional é a melhor equipe do segundo turno do Brasileirão, com 37 pontos conquistados em 16 jogos. O Colorado ainda defende uma invencibilidade de 16 rodadas sem derrotas. São 12 vitórias e quatro empates nesse período. Atualmente, a equipe é 3ª colocada, com 65 tentos.

"É nossa motivação defender essa sequência e continuar somando três pontos. Nosso foco é esse: trabalhar muito e vencer. Sabemos que pode ser difícil, mas vamos brigar. Isso me motiva, os meus companheiros estão motivados. E se não formos campeões, pelo menos ficamos em uma boa posição no final", acrescentou o goleiro.

Rochet ainda elogiou o trabalho do treinador Roger Machado, que assumiu o comando da equipe no mês de julho na 13ª colocação no Brasileirão. Desde então, o Internacional perdeu apenas duas partidas e encostou nos líderes.

"É um cara que ajudou muito o grupo. Jogo a jogo, dependendo dos rivais, ele tenta fazer algo diferente. Obviamente, tem coisas fixas do esquema dele. É um grande treinador e uma grande pessoa. Chegou em um momento difícil, mas assumiu a responsabilidade aqui no Inter. Compramos a ideia dele", afirmou Rochet.

O Internacional volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Flamengo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Os cariocas ocupam a 5ª posição, com 63 pontos. Para ainda ter chances de título, o Colorado precisa vencer.