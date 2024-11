RMP: Vergonha! Ameaça de Renato Gaúcho à imprensa é convite à barbárie

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, foi irresponsável e teve uma atitude absurda ao ameaçar jornalistas, opinou Renato Maurício Prado no UOL News nesta quinta (28).

Isso é uma vergonha! E já não é a primeira vez que ele faz isso. O Renato já fez várias vezes essa ameaça: 'Qualquer dia vou dar os nomes para o torcedor saber quem está falando mal dos jogadores, de mim, do clube'.

O Renato é um ótimo técnico, justiça seja feita, mas tem essa mania de fazer "nós" contra "vocês da imprensa".

Renato Maurício Prado

O que Renato falou?

Durante a coletiva após o empate entre Grêmio e Cruzeiro, o treinador se irritou e ameaçou os jornalistas.

Irritação com "mentiras". "Se continuarem mentindo, vou dar nome aos bois. Vou atacar também. Vou chamar de mentiroso e alguns de covardes, que estão se aproveitando da situação do Grêmio."

Ameaça. "Vocês também têm família, também têm filhos no colégio e também andam por aí. O torcedor conhece alguns de vocês. Querem que a gente passe por dificuldades? Alguns de vocês vão começar a passar também."

