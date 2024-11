'Não sou de fazer ameaças', diz Renato Gaúcho após intimar jornalistas

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, se manifestou sobre a polêmica que protagonizou em entrevista coletiva após o empate com o Cruzeiro, nesta quarta-feira. O treinador se irritou e intimou jornalistas presentes. Após a repercussão, ele afirmou que não ameaçou os profissionais e explicou a sua fala durante a coletiva.

Não sou de fazer ameaças. Sou contra qualquer ato de violência, e quem me conhece sabe muito bem disso. Renato Gaúcho

"Então, vou tentar explicar o que eu quis dizer ontem. O que vemos cada vez mais no futebol é a total falta de respeito por parte, principalmente, de jornalistas identificados. O jogador tal é um lixo, não pode vestir a camisa desse ou daquele time, o jogador é um m... esse treinador tem que ser demitido. Entre muitas outras ofensas que são feitas todos os dias. Será que é fácil para os filhos dos jogadores, para as famílias dos jogadores ouvir esse tipo de coisa?", escreveu Renato, em seu perfil no Instagram.

"Como será que é a vida dos jogadores, dirigentes, treinadores quando esse tipo de coisa acontece? Ou será que do lado de cá ninguém tem família? O que aconteceria se durante uma entrevista um profissional de futebol respondesse assim: 'Acho que seu chefe deveria mandar você embora. Sua pergunta é muito ruim'. 'Como a sua emissora tem coragem de ter você como profissional?' Como você se sentiria? Como seus filhos ficariam na escola? Foi isso o que eu quis dizer. Repito. Não ameacei ninguém, sou contra qualquer tipo de violência, mas é preciso trabalhar com respeito", acrescentou.

O treinador do Grêmio disse durante a coletiva que os profissionais da imprensa também têm família e filhos, e que os torcedores os conhecem."Eu sou muito bom, mas vocês da imprensa gostam de me jogar contra o torcedor. Chega de mentiras. Vou dar nome aos bois, vou jogar no ventilador o que sei. Vocês também têm família, têm filhos, andam por aí, e os torcedores conhecem vocês", declarou Renato na coletiva.

"Eu não tenho medo de ninguém da imprensa. É a minha última entrevista. Se continuarem inventando histórias do meu grupo, diretoria, presidência, treinador, no próximo jogo o auxiliar estará aqui", completou.

O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro e aumentou o drama na briga contra o rebaixamento. A equipe de Renato Gaúcho ocupa a 14ª colocação, com 41 pontos, e volta a campo neste domingo, contra o São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.