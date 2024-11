Não foi só Mbappé: Vini Jr também sofreu com 'túnel polêmico' da Champions

Do UOL, em São Paulo

Mbappé foi ignorado pelo companheiro de Real Madrid Jude Bellingham na derrota para o Liverpool na última quarta-feira (27), mas não foi o único merengue a sofrer no túnel de acesso durante um jogo de Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Mbappé foi conversar com Bellingham, mas o camisa 5 deixou o companheiro falando sozinho e preferiu as companhias de Rudiger e Brahim Díaz. O camisa 9, frustrado, encostou na parede e aguardou a equipe subir para o gramado do Anfield.

A Mbappé le debe de pasar algo grave…

Quatro anos atrás, quem sofreu foi Vinicius Jr, vítima de uma conversa entre Benzema e Ferland Mendy. O episódio aconteceu durante duelo entre Real e Borussia Monchengladbach, pela Champions

Benzema teria pedido para o lateral não tocar a bola para o brasileiro. O atacante francês teria criticado o estilo de jogo de um jogador que, segundo a imprensa europeia, seria Vinicius Jr.

Ele faz o que quer. Não jogue com ele, irmão. Joga contra a gente. Karim Benzema

Pessoas próximas a Benzema afirmaram na época que o jogador negou ter dito tal frase. Segundo o jornal espanhol As, o atacante também descartou dar qualquer declaração sobre o ocorrido.

Já Vini tratou o episódio como "ruído" e afirmou que "há códigos que vocês [da imprensa] não conhecem". O brasileiro se manifestou em entrevista ao jornal ABC.

A dupla conversou antes de um treinamento do Real Madrid para esclarecer o episódio. Segundo publicou o jornal espanhol Marca, os atacantes se entenderam e colocaram um ponto final na polêmica.

Vinicius Jr e Benzema comandaram o ataque do time merengue na temporada 2021-2022, e o francês terminou como melhor do mundo. No ano seguinte, Benzema se transferiu para o Al-Ittihad.

Recentemente, o francês lamentou a derrota do brasileiro na Bola de Ouro. " Vini é um jogador que fez muito esforço. E não só em fazer gols. Na Champions que o Madrid ganhou na temporada passada, ele foi determinante em todas as partidas. Creio que ninguém merece tanto esse prêmio quanto o Vinicius", disse ao programa de TV espanhol El Chiringuito.