Palmeiras peca em confrontos diretos e termina temporada sem vitórias contra G5

Vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras se despedirá da temporada 2024 sem ter vencido nenhum confronto contra times do G5. Em oito duelos contra adversários diretos, foram quatro empates, quatro derrotas e apenas 16,6% de aproveitamento.

Contra o Botafogo, líder do torneio, o time de Abel Ferreira perdeu tanto em casa como fora. A equipe foi derrotada por 1 a 0, no primeiro turno, no Nilton Santos, e perdeu de 3 a 1 no returno, na última terça-feira (26), em pleno Allianz Parque.

Já diante do Internacional, terceiro colocado, o Alviverde foi superado na Arena Barueri, por 1 a 0, no primeiro turno da competição, e depois empatou por 1 a 1 no Beira-Rio.

O retrospecto contra o Fortaleza é o mesmo. O Palmeiras perdeu de 3 a 0 na Arena Castelão e, no Allianz, não saiu de um empate por 2 a 2.

O melhor aproveitamento da equipe de Abel Ferreira é contra o Flamengo. Foram, ao todo, dois empates: 0 a 0 como mandante e 1 a 1 no Maracanã.

O Palmeiras atualmente está no segundo lugar da tabela do Brasileirão, com 70 pontos, três abaixo do líder Botafogo, com 73. Apesar da desvantagem, a equipe alviverde ainda nutre chances de conquistar o troféu nacional pela terceira vez consecutiva, feito este que seria inédito no clube.

Restam duas rodadas para o fim da Série A. Depois do Cruzeiro, na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), o Alviverde encara o Fluminense, no dia 8 (domingo), às 16h (de Brasília), na rodada final.