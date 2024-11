Ainda dá? Veja o que o Palmeiras precisa fazer para ser tri do Brasileirão

A derrota para o Botafogo na última terça-feira (26) complicou o Palmeiras na busca pelo tricampeonato brasileiro. O time de Abel Ferreira precisa de uma combinação de resultados nas duas últimas rodadas para ter a chance de levantar a taça nacional mais uma vez.

O Palmeiras é o segundo colocado da competição, com 70 pontos, três abaixo do líder Botafogo. E existem três cenários possíveis para um desfecho favorável ao Alviverde.

Se o Palmeiras ganhar os próximos dois jogos: neste caso, o time teria que torcer por, pelo menos, uma derrota do Botafogo nas duas rodadas restantes. Ou então por dois empates dos cariocas. Caso os times empatem em número de pontos, o Verdão levaria a melhor pela quantidade de vitórias.

neste caso, o time teria que torcer por, pelo menos, uma derrota do Botafogo nas duas rodadas restantes. Ou então por dois empates dos cariocas. Caso os times empatem em número de pontos, o Verdão levaria a melhor pela quantidade de vitórias. Se o Palmeiras vencer um jogo e empatar em outro: neste cenário, o Botafogo só poderia somar mais um ponto nas próximas duas rodadas. Assim, na pior das hipóteses, as equipes empatariam em pontuação, mas o Verdão, mais uma vez, ganharia o título pelo número de triunfos.

neste cenário, o Botafogo só poderia somar mais um ponto nas próximas duas rodadas. Assim, na pior das hipóteses, as equipes empatariam em pontuação, mas o Verdão, mais uma vez, ganharia o título pelo número de triunfos. Se o Palmeiras vencer um jogo e perder em outro: desta maneira, restaria ao Alviverde torcer por duas derrotas do Botafogo. Os times também empatariam em pontos, e os paulistas ficariam à frente pelo número de triunfos conquistados.

Não há chances de o Palmeiras ser campeão caso não ganhe pelo menos um dos últimos dois jogos do Brasileirão. Nem mesmo se o Botafogo for derrotado duas vezes. Isso porque o time paulista precisa tirar uma diferença de três pontos para os cariocas.

Apesar de ver o taça mais distante, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e o goleiro Weverton não jogam a toalha. O arqueiro, inclusive, afirmou que o clube lutará "até o fim". Já o treinador crê que "não há nada decidido", embora reconheça o favoritismo dos cariocas.

O Alviverde retorna a campo na próxima quarta-feira (4), quando visita o Cruzeiro no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Série A. No último jogo, encara o Fluminense, do dia 8 (domingo), no Allianz Parque.

Do outro lado, o Botafogo mede forças com o Internacional, na próxima quarta-feira (4), no Beira-Rio, e depois enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos. Os jogos de Palmeiras e Botafogos serão em mesmo dia e horário.