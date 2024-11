Mistério de Belém: Jovem do São Paulo vai de dispensa a renovação, mas some

O São Paulo já tinha decidido dispensar Matheus Belém no final do ano passado, mas voltou atrás na decisão e renovou com o jovem. De lá pra cá, o defensor nunca entrou em campo.

O que aconteceu

Nos últimos dias de 2023, o Tricolor havia decidido que não renovaria com Matheus Belém por razões técnicas. O defensor de 21 anos era a sexta opção do elenco no ano anterior, atrás de Beraldo, Arboleda, Diego Costa, Alan Franco e Ferraresi.

No entanto, diante da venda de Beraldo e as então prováveis convocações de Arboleda e Ferraresi para a Copa América, o Tricolor voltou atrás e decidiu ampliar o vínculo com Belém. O temor era ter apenas Diego Costa e Alan Franco por boa parte da temporada. Arboleda, no entanto, foi punido pela seleção equatoriana e ficou fora da Copa América, bem como das listas atuais do país.

As conversas só avançaram duas semanas antes do término do vínculo, que ia até janeiro deste ano. O São Paulo sondou primeiro o mercado antes de se voltar para o zagueiro e ampliar o vínculo até o final de 2026.

Desde então, Belém nunca mais jogou. O zagueiro tinha subido da base no ano anterior e estreado profissionalmente, sendo eleito melhor em campo; foram três partidas em 2023.

Matheus Belém é canhoto e poderia ter sido a opção para o lado esquerdo da defesa, mas o São Paulo foi buscar Sabino para a função. Belém treina normalmente no CT da Barra Funda e fica fora das partidas por opção técnica.

O Tricolor entrou na temporada negociando o jovem Ythallo, que surgia com potencial vindo de Cotia, e posteriormente vendeu Diego Costa. No entanto, nem assim Belém ganhou espaço: Igão subiu da base para o espaço de Ythallo, e Ruan foi contratado para a vaga de Diego.

Igão, de 17 anos, é inclusive o preferido de Zubeldía quando é necessário mais um zagueiro no treinamento. O jovem vem sendo preparado pelo argentino e é mais um que deve 'furar a fila' de Belém.