Manchester United vence a primeira com Ruben Amorim contra Bodo/Glimt e se aproxima do G8 da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Manchester United venceu o Bodo/Glimt por 3 a 2, em Old Trafford, pela quinta rodada da Liga Europa. O triunfo dos ingleses, que contou com duas viradas, foi o primeiro com o técnico Ruben Amorim. Garnacho e Hojlund (2) marcaram para os Red Devils, enquanto Evjen e Zinckemagel fizeram para os visitantes.

Com a vitória, o United pula para 12º lugar, chegando aos nove pontos, apenas um de distância para o Lyon, oitavo colocado e primeiro time na zona direta de classificação para as oitavas. O Bodo/Glimt, por sua vez, cai para 17º, ficando com sete pontos.

O United volta a campo pelo Campeonato Inglês, quando enfrenta o Everton, no domingo, às 10h30 (de Brasília), em Old Trafford. Já o Bodo/Glimt recebe o Lillestrom, também no domingo, às 13h, tentando garantir o título na última rodada do Campeonato Norueguês.

Pela Liga Europa, os Red Devils vão até a República Tcheca na próxima rodada, enfrentar o Viktoria Plzen, no dia 12 de dezembro, às 14h45. O Bodo/Glimt, por sua vez, duela contra o Besiktas, no mesmo dia, às 17h, na Noruega.

O JOGO

O Manchester United abriu o placar no primeiro minuto de jogo após falha do Bodo/Glimt. Gundersen recuou para o goleiro Khaikin, que ficou indeciso e dividiu a bola com Hojlund. Na sobra, Garnacho empurrou para o gol vazio.

Os Red Devils, no entanto, sofreram a virada. Aos 18 minutos, Fet passou para Evjen, de primeira, mandar no ângulo. Quatro minutos depois, Zinckemagel recebeu lançamento, ganhou na corrida de Malacia e bateu por baixo de Onana.

Mas os mandantes empataram a partida antes do intervalo. Aos 44, Mazraoui cruzou para Hojlund, que dominou entre os zagueiros e mandou no canto do goleiro.

Na segunda etapa, o United virou novamente o jogo. Mount deu de letra para Ugarte, que cruzou rasteiro para Hojlund ganhar do marcador e marcar seu segundo gol.

Com a vantagem no placar, os Red Devils diminuíram o ritmo da partida e não ampliaram o placar. Nos acréscimos, Onana ainda fez boa defesa em falta para garantir a vitória.