Luís Rosa: Abel e direção montaram elenco sem jogadores decisivos

O Palmeiras errou na montagem do elenco em 2024, e Abel Ferreira também deve ser cobrado por isso, opinou Luís Rosa no UOL News nesta quarta (27).

Na opinião do colunista, apesar de ter investido mais na temporada, o clube não contratou jogadores decisivos.

Uma cobrança tem que ser feita sobre dirigentes e o treinador na hora da escolha dos jogadores. O Palmeiras se baseia em uma equipe sem medalhões. Os jogadores que chegaram [em 2024] [...] não são para resolver os problemas e foram contratados a um custo alto.

Os jogadores que estão lá hoje são bons, mas não são decisivos. Ontem a gente viu os gols perdidos pelo Flaco López. Isso fica na conta dos dirigentes e do Abel também.

Luís Rosa

