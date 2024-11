Libertadores: Galo tem recursos, mas Botafogo é favorito, diz Tironi

O Botafogo é favorito contra o Atlético-MG na final da Libertadores, neste sábado (30), na Argentina, afirmou o apresentador Eduardo Tironi no UOL News Esporte.

Sem zica reversa, o Botafogo chega como favorito para essa final. Com os recursos que o Galo tem, joga muita pouca bola.

Eduardo Tironi

Tironi disse que o Atlético-MG deve tentar "cozinhar o jogo" contra o Botafogo no Monumental de Nuñez. Ele criticou o comportamento de jogadores como Hulk e Deyverson no time mineiro.

Com todo respeito à camisa do Galo, eu acho o time do Galo chatíssimo. É um time retranqueiro e chato que os caras ficam cozinhando o jogo o tempo todo.

Acho o Deyverson chato. Acho o Hulk chatíssimo.

Por isso eu gostaria que o Botafogo fosse campeão: pelo futebol. Não pelo Botafogo ou pelo Galo.

Eduardo Tironi

O Atlético-MG busca o bicampeonato da Libertadores, enquanto o Botafogo joga pelo título inédito.

