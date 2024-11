Lançamento do livro de Adriano leva Chulapa, sósia e até italianos para sessão de autógrafos

O ex-jogador Adriano, apelidado de Imperador, deu uma pausa na rotina de ex-atleta e lançou nesta quinta-feira, em São Paulo, o livro Adriano: meu medo maior. O evento reuniu centenas de admiradores na Livraria Drummond, que fica localizada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Além do exemplar, o lançamento também contou com uma sessão de autógrafos para fãs do ex-atacante, que marcou história no Flamengo e também atuou no São Paulo, Corinthians e Inter de Milão. A Gazeta Esportiva compareceu ao local e acompanhou de perto o carinho recebido por Adriano.

A sessão de autógrafos teve início por volta das 19h (de Brasília). Contudo, uma hora antes de Adriano chegar, alguns fãs já haviam adquirido as suas senhas para o encontro com a estrela da noite.

O evento, além de admiradores do ídolo, também levou diversos torcedores do Flamengo. Um deles, inclusive, que se vestia como sósia de Adriano. Em menor número, havia também alguns corintianos e outros são-paulinos.

No entanto, não foram apenas os torcedores brasileiros que desejavam conhecer o Imperador. Bernardo Giuliano e o seu amigo, Gianvito Capaccio, italianos e apoiadores da Inter de Milão, também estiveram por lá. Os colegas estão no Brasil realizando um intercâmbio e, quando souberam do lançamento do livro, não perderam a chance de ver o ídolo.

"Nós somos apaixonados pelo Adriano. Torcemos pela Inter desde quando éramos pequenos, Adriano e Ronaldo são tudo para nós. É uma inspiração. Não acreditamos quando soubemos que ele estaria aqui", disse Bernardo, com suas mãos tremulas e um sotaque italiano.

Matheus Batista, morador de São Paulo, não é torcedor de nenhum time pelo qual Adriano passou, mas é um grande admirador do futebol do ex-atleta. Ele, que ainda inicia sua carreira na arte, levou um quadro pintado a mão para presentar o ídolo.

O ex-companheiro do Imperador no São Paulo, Aloísio Chulapa, também esteve na livraria. Ele chegou de fininho no local, mas quando sua presença se fez perceptível, várias pessoas foram tirar fotos e abraçar o ex-atleta. Ele mostrou-se muito feliz por todo o afago dado a Adriano.

"Para mim é uma honra. É uma pessoa maravilhosa, o Imperador do Brasil e do mundo. Ele merece tudo isso, esse carinho maravilhoso. Fico muito feliz de estar aqui hoje presente. Vim escondido, na calada, mas acho que ele já descobriu. Ele merece por tudo que é, tudo que fez dentro de campo e faz para o povo dele. É um cara de coração, difícil encontrar um ex-jogador assim. É meu irmão", disse Chulapa à reportagem.

Adriano chegou e rapidamente passou por todos sem falar com a imprensa. Ele se dirigiu à livraria, cumprimentou o grupo de convidados e sentou-se à mesa onde receberia as mais de 100 pessoas presentes no local. Ele atendeu os fãs com muita simpatia, distribuindo fotos, autógrafos e sorrisos.

O livro Adriano: meu maior medo, publicado pela Editora Planeta, apresenta memórias e momentos difíceis vividos pelo ex-atleta, sob o ponto de vista dele mesmo. Além disso, revela histórias nunca antes contadas de sua carreira na Europa e da vida pessoal na Vila Cruzeiro, comunidade no Rio de Janeiro onde ele nasceu.

Após mais de uma hora atendendo os seus admiradores, o ex-atleta respondeu algumas perguntas da imprensa e até se disse assustado pela alta quantidade de fãs que compraram o exemplar (que se esgotou em poucas horas) e foram até o local conhecê-lo.

"Eu fico até um pouco assustado. Flamengo, Corinthians e São Paulo foram times que abriram as portas para mim. É gratificante. As pessoas enfim tem um carinho por mim pela pessoa que eu sou, não pelo jogador. Sempre tentei deixar isso claro. Não estou aqui para ficar repetindo tudo o que aconteceu no passado. Todos sabem da minha luta, meus defeitos e acertos. Meu livro está aí para isso também, para explicar como as coisas aconteceram. Espero que vocês gostem", declarou.

Adriano, atualmente aos 42 anos, iniciou sua carreira no Flamengo e passou por Inter de Milão, Fiorentina, Parma e Roma na Itália. Ele ainda atuou por Corinthians, São Paulo e Athletico-PR no Brasil e teve uma passagem relâmpago pelo Miami United, dos Estados Unidos.

Logo mais, inclusive, Didico, como é conhecido, fará uma partida de despedida do futebol. Ele reunirá ex-jogadores e lendas do Flamengo e da Inter de Milão em um jogo festivo no Maracanã. O evento será realizado no dia 15 de dezembro, às 17h, e Adriano jogará um tempo por cada equipe.