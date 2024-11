Igor Jesus promete foco para fazer história no Botafogo

Depois da vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo está 100% concentrado na final de sábado da Libertadores contra o Atlético-MG, em Buenos Aires. Destaque do time carioca, o atacante Igor Jesus espera aproveitar a grande fase para deixar seu nome lembrado para sempre na instituição.

"Espero ser campeão e colocar o nome na história. Vivo um momento de muita felicidade no clube e com meus companheiros. Espero dar muito mais e fazer uma linda história", afirmou nesta quinta-feira, em entrevista à ESPN.

Ao lado de Luiz Henrique, Savarino e Almada, Igor Jesus forma um setor ofensivo muito temido pelos adversários. Porém, ele ressalta a força do conjunto do Botafogo na temporada 2024.

"A equipe toda tem uma qualidade absurda, dá confiança para fazer o melhor na frente, com o Gregore, o Marlon (Freitas) e toda a nossa defesa. Sabemos que se perdemos a bola, temos a confiança de que contamos com grandes defensores", disse.

Igor Jesus ainda revelou que conta com uma ajuda profissional - além do trabalho da comissão técnica do Botafogo - para estudar os adversários. "Tenho uma pessoa que trabalha comigo, não vejo só o goleiro, mas toda a defesa adversária. O Weverton (goleiro do Palmeiras), no último jogo, eu sabia que ele costuma sair muito abafando os atacantes e até tentei uma cavadinha em um lance que não deu certo", explicou.