Ídolo do Manchester City realiza visita surpresa a projeto social em São Paulo

Na último fim de semana, o Manchester City realizou uma passagem memorável em São Paulo. Como parte de sua iniciativa global de aproximação dos fãs brasileiros, o clube inglês fez uma visita surpresa junto a seu ídolo, Paul Dickov, ao projeto Jovens Líderes, gerido pela Fundação Gol de Letra.

Junto do ex-atacante, estavam os troféus do Campeonato Inglês, do Mundial de Clubes e da Communitiy Shield. A visita teve como objetivo apoiar e reconhecer os esforços que sustentam o projeto. Lançado em janeiro de 2024, o Jovens Líderes tem como objetivo educar alunos de escolas públicas de São Paulo sobre futebol, liderança e sustentabilidade, atendendo mais de 500 crianças por ano.

"Conhecer os Jovens Líderes da Gol de Letra em São Paulo foi verdadeiramente inspirador. Usar o futebol como ferramenta de empoderamento comunitário e fazer uma diferença tangível na vida desses jovens é algo notável. É uma honra fazer parte dessa iniciativa, celebrando não apenas as conquistas do Manchester City, mas também o trabalho transformador que está sendo realizado aqui", afirmou Paul Dickov, encantado pela dedicação e entusiasmo dos jovens.

Segundo dados do Transfermarkt, Dickov possui 188 jogos pelo Manchester City, com 37 gols marcados. Na carreira, são 440 partidas, com 107 bolas na rede.

A visita exemplificou o compromisso do clube em estabelecer conexões significativas e deixar um legado positivo nas comunidades em que atua, reforçando, mais uma vez, que o futebol é muito mais do que um jogo.