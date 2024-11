Guilherme diz que fica no Santos e que não recebeu propostas, mas não fecha portas

Após se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro, Guilherme ganhou alguns holofotes neste final de ano. O atleta demonstrou seu interesse em continuar no Santos e afirmou que nenhuma proposta chegou para ele até o momento.

"Eu fico. Tenho contrato de mais dois anos. Não chegou nada para mim, falei com o meu empresário e para ele não chegou nada também. Estou feliz aqui, me identifiquei muito bem. Então, por mim, fico. Não sei se terá alguma surpresa aí no meio do caminho, mas, hoje, eu fico com toda certeza", disse à reportagem.

O camisa 11, porém, não fechou as portas. Ele, inclusive, crê que haverá alguma proposta em breve.

"Acredito que deva chegar algumas coisas, mas não chegou ainda, senão o Santos já tinha me procurado. Mas eu acho que deve chegar, por tudo aquilo que a gente fez. Acredito que o Santos vai escutar se chegar uma proposta. Caso chegue algo, que seja bom para mim, minha família e também para o Santos. Pode ser que apareça daqui a pouco algo financeiramente bom para o clube e também pode ser para mim. Com certeza a gente vai conversar e vai sentar para ver o melhor para ambos os lados", contou.

Guilherme disputou 46 jogos com a camisa alvinegra ao longo de 2024, marcou 13 gols e deu 10 assistências. Assim, ele encerrou o ano como o artilheiro da equipe.

"Acho que é mais uma grande temporada que eu faço, né? Já fiz outras temporadas muito boas também, em questão de números também, joguei durante o ano todo. Fica especial esse ano por ser pelo Santos, uma camisa pesadíssima. Já falei do privilégio que é jogar aqui, ter esse carinho dos torcedores. Esse ano marca muito porque foi pelo Santos, isso foi muito especial", finalizou.

Com o brilho do atacante, o Santos foi campeão da Serie B e confirmou o retorno à elite do futebol brasileiro. Em 2025, o time irá disputar Brasileirão, Campeonato Paulista e Copa do Brasil.