Ex-Flamengo, meio-campista vira destaque em clube que briga por acesso à Premier League

Vini Souza não é um dos nomes mais conhecidos do torcedor brasileiro. Mas o meio-campista de 25 anos tem chamado atenção no Sheffield United, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês. A fase é tão boa que o atleta revelado no Flamengo foi eleito o melhor jogador do mês de outubro do clube.

Rebaixado na última temporada, o Sheffield briga pela ponta da tabela da Championship, segunda divisão inglesa. Com 35 pontos em 17 partidas, o clube está em segundo lugar, empatado na pontuação com o Leeds, melhor nos critérios de desempate.

Em outubro, o Sheffield realizou cinco partidas, com três vitórias e duas derrotas. Nesse período, Vini Souza participou de quatro jogos. O brasileiro também é um dos capitães da equipe, tendo até sido homenageado com uma música feita pela torcida.

"Esse reconhecimento é muito gratificante e me deixa bem feliz porque é sinal de que o trabalho está sendo reconhecido e valorizado, tanto pela comissão técnica como pela torcida. As coisas têm caminhado bem para mim e para o clube, que é o mais importante", destacou o meio-campista.

A boa fase, inclusive, segue em novembro. Vini Souza esteve em campo do início ao fim em todas as cinco partidas do Sheffield United e ajudou o time a conseguir quatro vitórias e um empate. No último deles, diante do Oxford United, usou a braçadeira de capitão da equipe pela quarta vez na temporada.

"A gente vem fazendo um bom campeonato. A Championship é longa, são 46 rodadas. Estamos caminhando para o fim do primeiro turno e esperamos conseguir manter essa pegada brigando pela liderança até o fim. Lá na frente, a gente espera chegar ao nosso grande objetivo, que é retornar à Premier League na próxima temporada", afirmou.

Revelado pelo Flamengo, Vini Souza teve poucas oportunidades nos profissionais do Rubro-Negro. Antes de chegar ao Sheffield, passou por Lommel (Bélgica), Mechelen (Bélgica) e Espanyol (Espanha). Na atual temporada, o jogador de 25 anos disputou 16 partidas, sendo eleito o melhor jogador em duas ocasiões. Pela equipe inglesa, já esteve em campo em 54 jogos, sendo 45 como titular, e marcou um gol. Seu contrato com o clube vai até junho de 2027.