Diniz afirma que Cruzeiro merecia uma vitória contra o Grêmio

Nesta quarta-feira, o técnico Fernando Diniz concedeu coletiva de imprensa após o empate do Cruzeiro com o Grêmio por 1 a 1, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador viu o Cabuloso bem na partida e afirmou que a equipe merecia um resultado melhor.

"O time jogou bem, tendo sido, talvez, o melhor em termos de produção ofensiva. A gente jogou pelos dois lados, pelo centro e faltou fazer gol. E também não tomar. O resultado machuca muito, a gente sabe que o sonho maior nesse momento é a vaga na Libertadores. Pelo que a gente jogou, merecíamos um resultado melhor do que foi", relatou.

Além disso, Diniz explicou por que os torcedores devem seguir acreditando que resultados melhores virão nas últimas três rodadas.

"Não é o discurso não. A prática está melhor, o time joga cada vez melhor. Eu penso que a gente tem que trabalhar, produzir e esperar que de fato as vitórias venham. É o que eu sei fazer: trabalhar, trabalhar, trabalhar, melhorar o time, melhorar os jogadores. Não vim aqui ficar reclamando. Eu vejo que nós estamos cada vez mais próximos do que eu quero", disse o comandante.

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu na sétima posição do Brasileirão, com 48 pontos em 35 jogos. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe disputou sete jogos na liga nacional e venceu apenas um, tendo quatro derrotas e dois empates.

A Raposa volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Bragantino, no Nabizão, em Bragança Paulista, São Paulo, pela 36ª rodada do Brasileiro.