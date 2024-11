Corinthians é multado por arremesso de cabeça de porco em clássico contra o Palmeiras

O Corinthians foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta quinta-feira (28) por causa da cabeça de porco arremessada no gramado durante o clássico contra o Palmeiras, no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

O Timão foi condenado a pagar uma multa de R$ 60 mil por causa do episódio que ocorreu na Neo Química Arena, conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva. Havia um temor que o clube perdesse mandos de campo devido ao incidente, o que não se concretizou.

O Corinthians também foi punido em R$ 4 mil por atraso e em R$ 2 mil por outros objetos arremessados por torcedores. Em súmula, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou que corintianos atiraram copos de plástico com líquido em direção aos jogadores do Palmeiras e uma pequena bola de plástico em direção ao técnico Abel Ferreira. Ninguém foi atingido.

O departamento jurídico do Corinthians foi notificado das punições e vai recorrer da decisão do STJD. A punição sofrida pelo clube foi divulgada inicialmente pela Rádio Bandeirantes.

Assim como o Timão, o Palmeiras foi punido pelo órgão que discute as legalidades do futebol no país por atraso. O Verdão terá que pagar R$ 4 mil pelo ocorrido.

O Corinthians venceu o Derby em questão por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Com o resultado, o Timão voltou a vencer o maior rival depois de mais de três anos de tabu.

Veja os artigos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) em questão:

Corinthians

Art. 191 - Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento:

I - de obrigação legal;

III - de regulamento, geral ou especial, de competição

Art. 206 - Dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente.

Art. 213 - Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:

I - desordens em sua praça de desporto;

§ 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial.

III - lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo

Palmeiras

Art. 206 - Dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente.