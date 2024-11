Como JP Chermont perdeu a titularidade do Santos para Hayner na reta final do ano

A temporada foi especial para JP Chermont. O jovem lateral se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e viveu as suas primeiras experiências no elenco profissional. O garoto até chegou a ser titular, mas acabou perdendo a posição na reta final do ano.

Ao todo, o Menino da Vila foi usado em 32 partidas, das quais foi titular em 23. Além disso, marcou dois gols e deu quatro assistências.

Chermont começou a se firmar entre os 11 iniciais de Fábio Carille a partir da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico, contudo, sempre tirava o jovem no decorrer do segundo tempo para colocar Hayner ou Rodrigo Ferreira.

O jogador de 18 anos chegou a perder a posição em meados de julho, mas logo recuperou. Na reta final do ano, porém, ele voltou a ser opção no banco.

Chermont foi reserva nos últimos quatro compromissos do Santos na temporada. Em todos os casos o titular foi Hayner.

No último domingo, havia a expectativa que o Menino da Vila retomasse o posto, já que o embate não valia mais nada para o Peixe e a torcida estava pedindo o seu retorno. O interino Leandro Zago, entretanto, manteve Hayner na derrota de 2 a 1 para o Sport, na Ilha do Retiro.

"Eu olho muito para a questão da margem de erro do jogador. Conforme ele vai amadurecendo, vai diminuindo a margem de erro dele dentro da partida. Quando você erra, você joga o estádio todo para cima de você a todo momento. Então, a gente foi olhando durante a semana e percebeu que defensivamente conseguimos ter uma consistência um pouco melhor com o Hayner", disse.

"O Chermont é um jovem de 18 anos, nasceu em 2006. Ele tem um baita potencial. Ele precisa, claro, amadurecer, como qualquer jovem. Nós já fomos jovens. Ele tem um baita potencial técnico e é um jogador que vai dar muito rendimento técnico e financeiro ao clube", completou.

Agora, JP Chermont espera que em 2025, com um novo comandante, já que Carille foi demitido, ele possa ter mais chances e, quem sabe, se firmar de vez como titular do Santos.

Ano que vem, o Peixe irá disputar Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.