Com Vini, Rodri e Messi, Fifa divulga finalistas do prêmio The Best; confira indicados

A Fifa divulgou nesta quinta-feira os indicados ao prêmio The Best 2024, e entre os finalistas para o título de Melhor Jogador do Mundo estão Lionel Messi, Rodri e Vinícius Júnior. A lista de candidatos é composta por nomes que se destacaram na temporada europeia de 2023/2024, com a premiação levando em consideração os desempenhos de junho de 2023 a maio de 2024.

Rodri, vencedor da última Bola de Ouro, é um dos favoritos para o prêmio de Melhor Jogador, ao lado do atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid. Messi, que já venceu o prêmio na última edição, também está novamente na disputa, desta vez com sua nova equipe, o Inter Miami (EUA).

O grupo dos indicados para o prêmio de Melhor Jogador ainda conta com outros nomes de destaque, como Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Jude Bellingham (Real Madrid), Carvajal (Real Madrid), Yamal (Barcelona), Kroos (Real Madrid), Flórian Wirtz (Leverkusen) e Fede Valverde (Real Madrid).

Agora, os indicados ao prêmio de melhor goleiro do The Best 2024 são: Ederson, do Manchester City, Emiliano Martínez, do Aston Villa, David Raya, do Arsenal, Andriy Lunin, do Real Madrid, e Mike Maignan, do AC Milan.

Além do prêmio de Melhor Jogador e goleiro, a Fifa também divulgou os indicados em outras categorias, incluindo Melhor Jogadora, melhor técnico de equipes masculinas e femininas, melhor goleira, prêmio Puskás e rêmio torcedor.

Entre os jogadores de clubes brasileiros, Germán Cano, Paulo Henrique Ganso e Thiago Almada também foram mencionados nas listas de indicados para o time ideal, representando os destaques do Fluminense e Botafogo.

Os indicados ao prêmio de melhor técnico masculino são: Carlo Ancelotti (Itália, Real Madrid), Lionel Scaloni (Argentina, seleção masculina), Luis de la Fuente (Espanha, seleção masculina), Pep Guardiola (Espanha, Manchester City) e Xabi Alonso (Espanha, Bayer Leverkusen).

Marta, do Orlando Pride, foi indicada ao Prêmio Marta do The Best 2024, pelo gol marcado na partida entre Brasil e Jamaica. Arthur Elias, por sua vez, foi indicado a melhor treinador de equipes femininas. O torcedor vascaíno Guilherme Gandra Moura, mais conhecido como Gui, que sofre de epidermólise bolhosa, foi indicado ao prêmio de melhor torcedor.

A seguir, confira as categorias e os indicados:

Melhor Jogador

Lionel Messi (Inter Miami)

Rodri (Manchester City)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Erling Haaland (Manchester City)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Federico Valverde (Real Madrid)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Toni Kroos (Real Madrid, aposentado)

Melhor Jogadora

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Keira Walsh (Barcelona)

Lindsey Horan (Olympique Lyonnais)

Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Naomi Girma (San Diego Wave)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Melhor Técnico de Equipes Masculinas

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Lionel Scaloni (Argentina)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Melhor Técnico de Equipes Femininas

Arthur Elias (Brasil)

Emma Hayes (Chelsea)

Futoshi Ikeda (Japão)

Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais)

Melhor Goleiro

Andriy Lunin (Real Madrid)

David Raya (Arsenal)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Melhor Goleira

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Prêmio Puskás

Delphine Cascarino (Lyon)

Marina Hegering (Wolfsburg)

Marta (Orlando Pride)

Asisat Oshoala (Barcelona)

Prêmio Torcedor

José Armando Guzmán Mendoza (México)

Craig Ferguson (Escócia)

Guilherme Gandra Moura (Brasil)