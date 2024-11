Com gol de brasileiro, Porto empata com Anderlecht e chega a dois jogos sem vencer na Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Porto empatou com o Anderlecht por 2 a 2, no estádio Lotto Park, na Bélgica, pela quinta rodada da Liga Europa. O brasileiro Galeno marcou o primeiro gol dos portugueses, que também marcaram com Fábio Vieira. Degreef e Amuzu fizeram para os belgas.

Com o resultado, o Porto segue com apenas uma vitória em cinco jogos disputados na competição e chegou ao segundo jogo sem vencer. A equipe figura apenas na 19ª colocação, com cinco pontos. O Anderlecht segue invicto, com três triunfos e dois empates. O time chegou a 11 unidades e aparece na quarta posição.

O Porto volta a campo na segunda-feira, contra o Casa Pia, pelo Campeonato Português. O Anderlecht joga no domingo, contra o Leuven, pelo Campeonato Belga.

O Porto viu os donos da casa abrirem o placar logo no primeiro minuto. Dolberg foi lançando e bateu na saída do goleiro Diogo Costa para anotar o primeiro gol do jogo. No entanto, o atacante dinamarquês estava adiantando, e o tento do Anderlecht foi anulado.

Assim, a equipe portuguesa partiu ao ataque para tentar balançar as redes. E conseguiu. Aos 23 minutos, o árbitro assinalou pênalti a favor do Porto após Francisco Moura ser derrubado. O brasileiro Galeno converteu a cobrança e colocou o Porto na frente.

Se um brasileiro foi herói no primeiro tempo, outro foi vilão na etapa final. Aos sete minutos, o ex-Grêmio Pepê se complicou sozinho e entregou a bola de graça para o Anderlecht. A bola chegou no pé de Degreef, que deixou tudo igual na Bélgica.

O Porto seguiu insistindo durante o segundo tempo e foi premiado aos 37 minutos. O camisa 10 Fábio Vieira, que tinha acabado de entrar em campo, recebeu na intermediária e arriscou de fora da área. A bola morreu no cantinho, sem chances para o goleiro do Anderlecht.

A felicidade, no entanto, durou pouco, já que os donos da casa deixaram tudo igual três minutos depois. Amuzu recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu de pé direito. A bola desviou de leve na marcação do Porto e estufou as redes para o Anderlecht.