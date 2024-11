Com futuro incerto no Santos, meia Serginho visita Instituto Neymar Jr.

O meia do Santos, Serginho, visitou nesta semana o Instituto Neymar Jr., localizado na Praia Grande. O jogador, que é amigo pessoal do craque do Al-Hilal, conheceu as instalações, conversou com alunos e participou de atividades.

A intenção da visita era valorizar iniciativas como esta, que visam incentivar educação, esporte e cultura. Os alunos e demais funcionários aproveitaram a oportunidade para tirar fotos e conhecer o jogador do Peixe.

Revelado nas categorias de base do Santos, onde atuou ao lado de Neymar, Serginho conhece o astro desde a infância e mantém relação próxima com o jogador até os dias atuais. Há poucas semanas, ele marcou presença no aniversário da filha de Neymar, Mavie, no Rio de Janeiro.

Serginho, aliás, é um dos trunfos do Peixe para repatriar Neymar. O clube sonha com o retorno do Menino da Vila no ano que vem e crê que a proximidade entre os jogadores pode facilitar as conversas.

O meio-campista, entretanto, vive futuro incerto no Santos. Ele está emprestado pelo Maringá até o fim do ano e não sabe se permanecerá na próxima temporada.

Enquanto isso, de férias, Serginho aguarda a definição de seu futuro. Em 2024, ele ajudou o Peixe a conquistar a taça da Série B do Brasileirão e, consequentemente, o acesso à Primeira Divisão. O meia disputou 20 jogos pelo time e fez dois gols, além de distribuir três assistências.