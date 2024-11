Braz é suspenso e fica proibido de ir aos últimos jogos do Flamengo como VP

Do UOL, no Rio de Janeiro

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, está proibido de ir a jogos até o fim do Brasileirão. Ou seja, vai deixar o cargo sem uma "despedida" no estádio.

O que aconteceu

O dirigente levou nesta quinta-feira (28) 15 dias de suspensão, aplicados pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Braz foi denunciado por uma fala direcionada aos árbitros, depois do jogo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

"Vocês vão f* o futebol brasileiro. Vai tomar no c*. O VAR vai acabar com o futebol brasileiro".

O VP do Flamengo já tinha sido punido em primeira instância com os mesmos 15 dias, em 11 de novembro. Mas no dia 13, conseguiu efeito suspensivo.

Agora, não tem mais volta. Ele terá que cumprir o resto da suspensão, e o período vai extrapolar a data do último jogo do Flamengo na temporada, marcado para 8 de dezembro, contra o Vitória, no Maracanã.

Marcos Braz já confirmou que não será mais dirigente do Flamengo, independentemente do resultado da eleição de 9 de dezembro.

No julgamento do Pleno, a defesa de Braz, feita pelo advogado Michel Assef Filho, argumentou que os palavrões eram mais "interjeições" do que ofensas direcionadas aos árbitros.

Só que a argumentação não convenceu os auditores do Pleno, que votaram de forma unânime pela condenação do dirigente do Flamengo, com base no artigo 258 do CBJD (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva).