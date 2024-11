Bauru vence a sétima no NBB com show de Brite e Alex Garcia

O Bauru continua com uma campanha consistente na edição 2024/25 do NBB, o Novo Basquete Brasil. Nesta quarta-feira, o time paulista obteve a sétima vitória em dez apresentações - ocupando a quarta colocação da competição. A vítima: o Fortaleza, derrotado nesta quarta-feira por 80 a 71, no ginásio Panela de Pressão.

Uma dupla apareceu decisivamente para a vitória em casa do Bauru. Combinados, Dontrell Brite e Alex Garcia marcaram 51 pontos diante dos cearenses.

A derrota manteve o Fortaleza na última colocação da classificação do NBB. Em 11 jogos, a equipe cearense venceu apenas duas vezes.

Veja os resultados da rodada desta quarta do NBB:

Bauru 80 x 71 Fortaleza BC



São José 88 x 66 Caxias do Sul



Mogi das Cruzes 82 x 85 União Corinthians.