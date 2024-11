Presidente do Corinthians crava permanência de Yuri Alberto em 2025

Uma das peças mais importantes do Corinthians, o atacante Yuri Alberto tinha permanência incerta no Timão para a próxima temporada, pelo menos até agora. O presidente do clube Augusto Melo declarou na manhã desta quinta-feira que o jogador de 23 anos ficará no clube do Parque São Jorge no próximo ano.

"Ele [Yuri Alberto] não vai sair. Ele está muito feliz aqui e não vai sair. Começamos o ano com muitos jogadores de base, não tínhamos elenco nem credibilidade no mercado para contratar jogadores. Hoje, graças a Deus, todos querem vir para o Corinthians. Nós não vamos nos desfazer de ninguém. Queremos manter esse elenco", disse o mandatário alvinegro, em entrevista para o jornalista André Henning, da TNT Sports.

Yuri conseguiu uma grande reviravolta em 2024, após um início conturbado. Com muitos gols decisivos nesta reta final do Campeonato Brasileiro, o atacante ajudou o Corinthians a não só escapar do rebaixamento, como também permitiu ao Timão sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. De acordo com Augusto Melo, o sonho pode sim virar realidade.

"Nosso objetivo era não cair. Agora nosso foco é a Sul-Americana, que estamos quase garantindo. Claro, é um sonho (se classificar para a Libertadores). Com tudo o que os jogadores estão fazendo é muito possível esse sonho. Se classificar, não mediremos esforços para reforçar ainda mais o elenco", declarou Augusto Melo.

Com 47 pontos em 35 jogos, o Corinthians saltou para a nona posição do Brasileirão após seis vitórias seguidas na competição. O próximo compromisso do Timão no torneio é neste sábado, contra o Criciúma, às 19h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse.