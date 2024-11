Atlético-MG: ex-Corinthians é peça-chave no time finalista de Milito

Do UOL, em Santos (SP)

Fausto Vera deixou o Corinthians em baixa para ser protagonista no Atlético-MG finalista da Libertadores.

O que aconteceu

Fausto reencontrou Gabriel Milito e não demorou a ter boas atuações novamente. O técnico do Galo insistiu muito pela contratação do meio-campista.

Os dois trabalharam juntos no Argentinos Juniors, e o técnico viu no atleta um volante com capacidade para ser destaque na Europa.

Para sorte do treinador argentino e do Atlético-MG, Vera não se firmou no Corinthians. Ele custou cerca de R$ 25 milhões aos paulistas.

Fausto Vera começou bem no Corinthians sob comando de Vítor Pereira, mas perdeu espaço até pedir para sair no início desta temporada.

O jogador entende que se dava bem com VP por causa do estilo ofensivo do comandante. Com António Oliveira e Mano Menezes, o rendimento caiu.

O ex-atleta do Corinthians recuperou seu futebol no esquema corajoso de Milito. O Atlético-MG está na final da Libertadores e também alcançou a decisão da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Flamengo.

Fausto Vera é titular absoluto da equipe de Milito. O volante mantém sua vaga entre os 11 iniciais mesmo diante das variações do treinador, que alterna entre dois e três zagueiros.

O ex-Corinthians já marcou duas vezes com a camisa do Galo em 24 jogos disputados — contra Fortaleza e Vitória, ambos pelo Campeonato Brasileiro.