Quanto vaquinha da Arena precisa arrecadar por dia para bater meta no prazo

A vaquinha lançada pelos Gaviões da Fiel precisa arrecadar quase R$ 4 milhões por dia para bater a meta para a quitação da Arena.

Cifras necessárias

A campanha deverá ter média de contribuição diária de R$ 3,87 milhões para atingir R$ 700 milhões em seis meses. A meta foi estabelecida diante do valor total da dívida do financiamento do estádio, que está em torno de R$ 710 milhões de acordo com os últimos dados apresentados pelo Corinthians.

A média mensal necessária é de R$ 116,67 milhões. São cerca de R$ 161 mil arrecadados por hora.

A vaquinha será encerrada imediatamente caso alcance a quantia almejada antes do prazo. A ação foi lançada oficialmente na última quarta (27), às 19h10 (de Brasília), e está programada para se encerrar no final de maio.

A iniciativa já ultrapassou a meta diária antes mesmo de completar 24h. A campanha bateu R$ 1 milhão arrecadado em três horas, com mais de 12 mil colaboradores e média de doação de R$ 83, e superou R$ 4 milhões em pouco mais de 12h.

É possível doar qualquer valor acima de R$ 10. Há opções rápidas de R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, sendo possível contribuir com uma quantia personalizada. Quem quiser contribuir terá de acessar o site www.doearenacorinthians.com.br.