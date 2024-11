Arnaldo: Se eu fosse do Cruzeiro, contrataria Luciano e não Dudu

Luciano seria uma contratação melhor do que Dudu para o Cruzeiro — analisando a temporada 2024 dos atacantes —, opinou Arnaldo Ribeiro na Live do São Paulo nesta quinta (28).

Diante do burburinho de um possível interesse da equipe mineira em Luciano, o comentarista destacou que o atacante são-paulino é o artilheiro do time, enquanto Dudu mal atuou pelo Palmeiras na temporada por conta de uma grave lesão.

Vamos pensar do lado do Cruzeiro: Dudu ou Luciano? Eu contrato o Luciano e não o Dudu, ainda mais depois da cirurgia de ligamento cruzado. Quem jogou essa temporada foi o Luciano e não o Dudu. [...] Mas o São Paulo não terá jogadores novos de um nível melhor que o Luciano.

Arnaldo Ribeiro

Cruzeiro não procurou o São Paulo

Eder Traskini, setorista do UOL, informou que tanto o São Paulo quanto a equipe que cuida da carreira de Luciano disseram que não receberam proposta do Cruzeiro.

Conversei com o São Paulo e com o estafe do Luciano e me disseram que não houve procura. Nem o estafe do jogador e nem o São Paulo. Ele deve seguir no São Paulo.

Eder Traskini

São Paulo vai precisar colocar mão no bolso se quiser Wendell, diz Arnaldo

O São Paulo precisa de um lateral esquerdo titular e terá que gastar para contratar um jogador deste nível, opinou Arnaldo Ribeiro.

Nessa posição [lateral esquerda] é necessário um titular. Agora, para contratar um titular sem orçamento? O Wendell tem mais seis meses de contrato, vai ter que dar um 'din-din', não tem essa.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo: Time do São Paulo em 2025 não será melhor que o deste ano

O São Paulo não terá mais nomes de peso em seu elenco em 2025 do que em 2024, disse Arnaldo Ribeiro.

O torcedor do São Paulo ainda não se ligou: o time do São Paulo para o ano que vem não será melhor que o deste ano. Isto é fato. Em termos de nomes. Pode vir a ser melhor com alternativas táticas, mais treino.

Arnaldo Ribeiro

