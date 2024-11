Arnaldo: Renato Gaúcho alimenta tensão em meio a risco de queda do Grêmio

Renato Gaúcho passou dos limites ao ameaçar jornalistas e alimentou ainda mais a tensão no Grêmio em meio ao risco de rebaixamento no Brasileirão, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (28).

Muitos limites foram ultrapassados. Eu participei de um programa com colegas gaúchos, e o clima bélico entre a instituição Grêmio e a imprensa é incrível e inédito.

O Renato se perdeu nesse final e parece em fim de trabalho no Grêmio, num momento em que a principal preocupação precisa ser o time e o campo para fugir da zona de rebaixamento e não alimentar mais tensão.

O Grêmio não está garantido ainda na Série A e essa deveria ser a principal preocupação, e não esse conflito público com comissão técnica, direção do Grêmio e a imprensa.

Arnaldo Ribeiro

Arnaldo destacou que Renato Gaúcho seguiu o exemplo do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ao ameaçar a imprensa.

Era uma questão meio folclórica o Renato nas coletivas, mas agora ele está encampando o que o presidente falou na véspera — ameaçando os jornalistas.

O Grêmio na tabela não é o mais ameaçado ao rebaixamento, mas fora de campo ele é o mais pressionado e é o que está espanando.

A última rodada, contra o Corinthians, que era para ser a rodada ameaçadora para o Corinthians, passou a ser uma preocupação para o Grêmio.

Então, tem São Paulo no domingo, depois o Grêmio vai a Salvador enfrentar o Vitória no meio da semana e depois recebe o Corinthians.

Arnaldo Ribeiro

Casagrande: Renato Gaúcho passou do ponto. O que ele fez é gravíssimo

As ameaças de Renato Gaúcho são gravíssimas, disse o colunista Walter Casagrande. Para Casão, o técnico do Grêmio perdeu a razão.

Quando você ameaça, você não tem mais argumentos para defender. Isso do Renato foi gravíssimo, foi uma falta de controle e ele passou muito do ponto.

Walter Casagrande

Assista ao comentário:

