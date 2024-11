Ainda sem Calleri, São Paulo segue preparação para o confronto com o Grêmio

O São Paulo trabalhou sob forte sol na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, dando prosseguimento à preparação para o confronto do próximo domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Calleri, que se recupera de dores na coxa esquerda, mais uma vez foi desfalque.

O atacante se limitou a trabalhos específicos mais uma vez nesta quinta-feira, sendo acompanhado pelos profissionais do São Paulo. O mesmo vale para Liziero, que também não tem ido a campo por causa de dores no tornozelo direito.

Welington, por outro lado, treinou novamente com o restante do grupo e pode voltar a ser relacionado neste fim de semana após se recuperar de um edema na coxa esquerda.

O dia de trabalho começou com um aquecimento com fundamentos técnicos e uma dinâmica de posse de bola comandados pelos preparadores físicos do São Paulo.

Na sequência, o técnico Luis Zubeldía promoveu uma atividade de 11 contra 11 usando toda a extensão do campo. Em outro gramado, os atletas restantes participaram de um trabalho em espaço reduzido. Posteriormente, eles também treinaram finalizações.

Sexto colocado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode entrar em campo no próximo domingo com a tão sonhada vaga direta na fase de grupos da Libertadores assegurada. Para isso, basta o Botafogo ser campeão do torneio continental em cima do Atlético-MG - a decisão acontece no sábado.